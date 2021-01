Liveblog - Belgische coronacijfers blijven dalen, nieuwe variant van het virus al in meer dan 30 landen ontdekt 

In de Britse hoofdstad Londen blijven de basisscholen ook na de kerstvakantie dicht, alvast één week. Dat heeft de Britse regering beslist. Nu de coronacijfers, mede door een nieuwe variant van het virus, weer op recordhoogte staan, is het volgens de lokale autoriteiten in de hoofdstad te gevaarlijk om de scholen te openen. De hoofdstad is een van de regio’s in Engeland waar de nieuwe variant het hardst rondgaat. Kinderen van ouders met een essentieel beroep en kinderen uit kwetsbare gezinnen mogen wel naar school gaan.

De voorbije dagen werd in het VK dag na dag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meer dan 50.000 per dag. In de Britse ziekenhuizen liggen 24.000 mensen met COVID-19. Dat zijn er meer dan tijdens de piek van de eerste golf.

De Britse regering heeft daarom beslist om opnieuw noodhospitalen in te richten. Ze werden tijdens de eerste golf in snel tempo door het leger opgezet in bijvoorbeeld congrescentra, maar werden toen amper gebruikt. Al die tijd bleven ze wel stand-by. Nu bij sommige ziekenhuizen ambulances staan aan te schuiven om patiënten binnen te brengen, zullen ze deze keer allicht wel van pas komen. Al is ook te horen dat het land te weinig verpleegkundigen heeft om die noodhospitalen te doen draaien. Velen van hen zijn zelf ziek of zitten in isolatie.