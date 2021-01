Na Hoge Venen ook plateau van Croix-Scaille in provincie Namen afgesloten voor verkeer

Nog tot morgen is het verboden om in de Hoge Venen met de wagen te rijden of er te parkeren. Tot nader order is ook de Baraque de Fraiture gesloten voor toeristen. Dat moet vermijden dat er opnieuw een massa mensen naar de regio komen afgezakt, zoals vorig weekend het geval was.

De maatregel is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als er te veel wandelaars in het gebied zijn, kan de veilige afstand niet meer gegarandeerd worden.