Coronamaatregelen in het onderwijs blijven gelden tot aan de krokusvakantie: wat betekent dit?

Om snel in te grijpen bij besmettingen van leerlingen en leerkrachten zullen de sneltesten in de loop van volgende week worden uitgebreid. Zo zullen hoogrisicocontacten van besmette personen sneller getest kunnen worden.

Microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) deed vanochtend een oproep om kinderen vaker te testen op het coronavirus, ook als ze maar lichte symptomen hebben. "We moeten dat aantal besmettingen goed opvolgen. Tot nu toe is er nog geen indicatie dat de Britse virusvariant in grote getale bij ons aanwezig is, maar je kan ook niet uitsluiten dat die variant van het virus hier toch al circuleert. Als je ziet dat de besmettingen in Engeland verschuiven naar jongere leeftijdscategorieën, dan maakt me dat bezorgd. Want het kan héél snel gaan", zei hij in "De ochtend" op Radio 1.