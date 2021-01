Grote illegale raveparty in Frankrijk, die al sinds oudjaar bezig was, stilaan afgelopen: "Feestvierders verlaten site"

De nog aanwezige feestvierders zijn nu aan het afdruipen, vanmorgen zouden er nog enkele honderden aanwezigen geweest zijn. De Franse gendarmes controleren de toegangswegen en verbaliseren de feestgangers. Gisteren werden er al meer dan 200 pv's uitgedeeld. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken verloopt alles zonder geweld.



Lokale media melden wel dat sommige feestgangers proberen te ontsnappen aan de controles van de ordediensten, via een toegang tot de grote baan nabij de hangar waar het illegale feest plaatsvond.

Op oudejaarsavond waren naar schatting zo'n 2.500 mensen aanwezig op de illegale raveparty, daarbij waren ook enkele Belgen. De raveparty was illegaal, zowat alle basiscoronamaatregelen werden niet gerespecteerd. De Franse ordediensten slaagden er niet in om het feest ordentelijk stil te leggen. Drie agenten raakten lichtgewond toen aanwezigen hen bekogelden met stenen. Eén politiewagen werd in brand gestoken.