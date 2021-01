Ted Cruz wil zich samen met elf Republikeinen verzetten tegen bekrachtiging van Amerikaanse verkiezingsuitslag

Normaal is de zitting van woensdag slechts een formaliteit. Nu ligt het even anders omdat Trump nog altijd weigert zijn nederlaag toe te geven.



Omdat naast de Senatoren ook in het Huis enkele Republikeinse afgevaardigden zich willen verzetten tegen de bekrachtiging, moet daarover gestemd worden door beide kamers apart. De betwisting maakt geen kans omdat in het Huis de Democraten de meerderheid hebben

De stooractie kan de procedure dus enkel rekken en zelf zeggen de twaalf "niet naïef" te zijn. Ondertussen is de nieuwe démarche zeer omstreden binnen de Grand Old Party.