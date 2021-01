Enige vrouw in Amerikaanse federale dodencel mag toch geëxecuteerd worden

Als de executie toch plaatsvindt, zou Montgomery de eerste vrouw in bijna 70 jaar zijn die door de federale overheid geëxecuteerd wordt. In de VS wordt de doodstraf zowel op federaal niveau als op het niveau van de staten uitgevoerd. De laatste vrouw die door de federale overheid geëxecuteerd werd, was Bonnie Heady, in 1953. Zij stierf in een gaskamer.

Voor Donald Trump president werd, zijn bijna 20 jaar lang geen federale executies meer uitgevoerd. In de loop van vorig jaar gaf Trump het bevel om ze te hervatten. Als de executies die nog gepland zijn, doorgaan, zal Trump de president met de meeste federale executies zijn in meer dan een eeuw.