Belgische Claire leeft al 15 jaar "The American dream" in de entourage van Foo Fighters: "Ze zijn als familie voor mij"

Van Herck woont in Nashville en is sinds 2005 in dienst bij Foo Fighters, de Amerikaanse rockgroep rond frontman Dave Grohl. Na enkele jaren als productiemedewerker, is ze nu assistent-tourmanager. "De "tour mom" eigenlijk, ik zorg voor hen als een moeder", legt ze uit in een videogesprek met Canvas. "Ik regel wat ze eten, hun kledij, hun bagage: ik waak over hun leven, hun slaap en wat ze nodig hebben."

Een onwaarschijnlijk toeval zet Van Hercks carrière in de muziekwereld in gang. En dat nadat ze tijdens een concert haast bij toeval backstage geraakt, op vraag van frontman Dave Grohl zelf. De Aarschotse en de Amerikaanse rocker kennen elkaar dan al een tijdje, na een ontmoeting in Aalst notabene.