Brits premier Boris Johnson verliest zetel en meerderheid in peiling

Volgens de peiling verliest de Conservatieve Partij 81 zetels in het parlement, waarmee de meerderheid van 80 zetels die ze bij de verkiezingen in december 2019 binnenhaalde, weggevaagd zou zijn. Daaronder ook het zitje van premier Boris Johnson, die het niet zou halen in zijn kiesdistrict Uxbridge and Ruislip South. Met 284 zetels doen de Tories het in de peiling wel nog nipt beter dan Labour, dat op 282 parlementsleden zou kunnen rekenen.

De Schotse zetels zouden op twee na allemaal naar de Scottish National Party (SNP) van regionaal eerste minister Nicola Sturgeon gaan, waardoor die partij er 57 zou hebben (nu 47). De Liberal Democrats moeten in deze peiling een verlies van 11 naar 2 zetels slikken.

Een belangrijke kanttekening bij deze peiling is dat ze werd afgenomen nog voor het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie op de valreep een akkoord bereikten op kerstavond over onder meer hun handelsrelaties. Op 31 december verstrijkt de overgangsperiode na de brexit, waardoor de Britten ook effectief de Europese douane-unie en de interne markt verlaten. Zonder akkoord dreigde er chaos.