Burgemeester Francken wil meer informatie over controle vakantiegangers

Theo Francken wil concreet weten wat de federale overheid van hem verwacht in Lubbeek. "De federale regering komt alweer te laat. Maandag starten de scholen en het werk weer voor veel mensen. De controle op de terugkerende reizigers uit rode gebieden ligt bij de burgemeesters. Mij goed, maar we weten van niets. We hebben wel zeer goed overleg met onze gouverneur Jan Spooren. In tegenstelling tot sommige andere gouverneurs is dat geen cowboy. Maar ook daar is het wachten op meer informatie en concrete richtlijnen. Dus, federale overheid, maak er dringend werk van of we lopen alweer achter de feiten. "