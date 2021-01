De Franse groep Total evacueert personeel uit het aardgasveld in het noorden van Mozambique wegens geweld

Sinds 2017 is in Cabo Delgado, de meest noordelijke provincie waar het gas ligt, een opstand aan de gang. De rebellengroep al-Shabaab strijdt naar eigen zeggen onder het vaandel van de terreurgroep IS. Bij het geweld zijn de voorbije jaren al zeker 2.500 doden gevallen meer dan 570.000 inwoners in het gebied zijn op de vlucht geslagen.

Het Mozambikaanse leger probeert de situatie onder controle te krijgen en Tanzania heeft beloofd om troepen in te zetten om te vermijden dat het land een uitvalsbasis zou worden voor de rebellen. In november zijn 50 burgers vermoord door de rebellen. In de zomer is de haven van Mocimboa da Praia vlakbij de gasvelden tijdelijk in handen van de rebellen gevallen.