Erika Vlieghe over "vakantie-effect" in coronacijfers: "Opletten met hoerastemming, en massaal blijven testen"

Het zogenoemde en intussen bekende "weekendeffect" doet zich volgens Vlieghe momenteel ook voor in de coronacijfers. "De laatste weken zien we dat de testcapaciteit onderbenut is. In deze vakantieperiode zie je een versterkt weekendeffect, met die feestdagen. We moeten extra kritisch naar de cijfers kijken. Mensen die zich niet helemaal goed voelen, willen zich het gedoe van die testen misschien besparen tijdens deze periode van het jaar. Maar ik doe nog eens een duidelijke oproep: als je bepaalde klachten hebt, of bepaalde indicaties dat je besmet bent: laat je dan effectief testen. Dat is enorm belangrijk."

Over ons gedrag tijdens de eindejaarsfeesten is Vlieghe naar eigen zeggen "blij verrast". "Ik heb het gevoel dat veel mensen zich ontzettend goed gehouden hebben aan alle regels en aanbevelingen. In verhouding met onze buurlanden zijn onze coronacijfers nu vrij laag, en daar mogen we als maatschappij best blij en fier om zijn. We moeten dit vooral proberen zo te houden, en niet te hard juichen."