Amerikaans Congres moet overwinning Joe Biden bekrachtigen: liggen er nog hindernissen op de weg?

Dat was anders bij de verkiezingen van 1876 toen de Democraat Samuel Tilden de meeste stemmen haalde, maar de cruciale keuze in het kiescollege maandenlang geblokkeerd raakte door omstreden resultaten in drie staten in het Zuiden: Florida, South Carolina en Louisiana.

Een commissie van leden van beide partijen kon de impasse pas in maart 1877 doorbreken met een koehandel van formaat: het "Compromis van 1877". De Republikein Rutherford Hayes kreeg het presidentschap toegeschoven in ruil voor een aantal belangrijke concessies aan de Democraten en dan vooral aan het Zuiden. De kern daarvan was de terugtrekking van de federale troepen die het Zuiden sinds de Burgeroorlog (1861-1865) bezet hielden. Daardoor werd weliswaar de slavernij de zuidelijke staten niet hersteld, maar werden de rechten van de zwarten -inclusief hun stemrecht- de volgende jaren stelselmatig uitgehold en dat tot in de jaren 60 van de 20e eeuw.