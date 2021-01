IJsberen duiken nieuwe jaar in in Zwembad Kapermolen in Hasselt

Geen traditionele nieuwjaarsduik dit jaar in Zwembad Kapermolen in Hasselt, maar toch plonsden enkele waterliefhebbers vanmorgen in het buitenbad. Voor sommigen was dat de eerste keer, anderen waren al wat meer gewend aan het koude water. "Ik kom net van Mol", vertelt een van de zwemmers. "We hebben daar even een plons gedaan in het Zilvermeer en nu komen we naar hier. We zijn redders, dus we zijn daar wel op getraind. Gisteren zijn we ook in de Paalse Plas gaan peddelen, daar was het toen 6 graden. We zijn ijsberen hè, dus hier is het zelfs wat te warm voor ons", lacht de man.