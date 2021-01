Terreurgroep IS richt bloedbad aan onder sjiitische mijnwerkers in Pakistan

De mijnwerkers behoorden tot de Hazara's, een sjiitische minderheid in Pakistan dat overwegend soennitisch is. Geweld tegen hen is geen uitzondering in het land. In april vorig jaar zijn 18 mensen gedood bij een bomaanslag tegen Hazara's in Quetta, de hoofdstad van Baluchistan. In 2013 zijn meer dan 200 gedood bij drie bomaanslagen tegen wijken in Quetta waar vooral sjiieten wonen.

Extremistische soennieten zoals IS, Al Qaeda of de taliban beschouwen de sjiieten als "afvalligen" die de islam verlaten hebben. Ook in buurland Afghanistan zijn sjiitische Hazara's vaak het slachtoffer van terreurgroepen.

De Hazara's zijn met ongeveer vier miljoen mensen de op drie na belangrijkste bevolkingsgroep van Afghanistan en leven vooral in het centrum van het land. In Pakistan zijn er bijna een miljoen Hazara's, vooral dan rond Quetta in Baluchistan.