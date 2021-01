Meeste mensen die terugkeren uit het buitenland naar België hebben verplicht formulier ingevuld 

Afgelopen week heeft de politie 35.000 mensen die in ons land aankwamen gecontroleerd op het het invullen van PLF en de verplichte negatieve test voor niet-Belgen. Gisteren waren er bijvoorbeeld 4.500 controles.

Het grootste deel van de controles gebeurde in de luchthaven. Daar werden 27.291 mensen gecontroleerd. 51 mensen die met het vliegtuig naar ons land kwamen, bleken niet in orde. In de treinstations controleerde de spoorwegpolitie tussen de 6.500 en 7.000 reizigers. 23 van hen waren niet in orde. Op de autosnelwegen werden de afgelopen week 501 auto's gecontroleerd. Daarvan waren er 14 niet in orde.