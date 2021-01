Unicef: "Internationale solidariteit noodzakelijk om ook vluchtelingen tijdig te kunnen vaccineren"

Vluchtelingenorganisaties zijn bezorgd over de verdeling van coronavaccins in de vele vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten. In ons land en in de rest van Europa is de vaccinatie van de bevolking stilaan begonnen. Maar de toegang tot vaccins in bijvoorbeeld Syrië, Jemen of Irak blijft eerder beperkt. De vluchtelingenorganisaties vrezen dat daardoor de vele vluchtelingen in die landen pas erg laat ingeënt zullen kunnen worden.