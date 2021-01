Vicepresident Mike Pence "verwelkomt" poging van Republikeinse senatoren om verkiezing van Joe Biden te blokkeren

Doorgaans valt dat nauwelijks op, maar deze keer is dat anders. Er zijn nu al 12 Republikeinse leden of toekomstige leden van de Senaat die weigeren om hun goedkeuring te geven. Ondere hen ook de bekende Texaanse conservatief Ted Cruz. Die willen samen met enkele Republikeinen in het Huis tien dagen uitstel afdwingen om "mogelijke verkiezingsfraude" te laten onderzoeken.

Nu hebben ze wettelijk het recht om dat te doen, maar veel kans maakt het initiatief niet. Zelfs als er nog enkele Republikeinse senatoren zich daarbij aansluiten, zouden de meesten de zege van Joe Biden wel willen bekrachtigen en bovendien moet er een meerderheid in beide kamers zijn om uitstel af te dwingen. Omdat de Democraten een meerderheid in het Huis hebben, is de kans zo goed als onbestaande.

Wel leidt het initiatief tot ergernis bij de staf van de toekomstige Democratische president Joe Biden. Die maakte zich eerder al boos omdat de regering van huidig president Donald Trump de overdracht van de macht vertraagt en tegenhoudt met beschuldigingen over kiesfraude zonder dat daarover enig bewijs geleverd is. Trump legt zich nog altijd niet neer bij zijn nederlaag.