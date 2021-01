Vraagtekens bij werkgevers na kerstvakantie: "We weten nog niet wie er morgen werkt"

Wouters wist vanmiddag nog niet af deze mensen de afgelopen weken naar hun familie zijn gegaan. Dat zullen ze bij VDL pas morgen van alle betrokken werknemers weten. Niet iedereen kon al worden bereikt.

Hoewel de werkgever begrip had voor hun situatie, werd het de werknemers voor de kerstvakantie toch afgeraden om naar het buitenland te gaan. Er is op gewezen dat bij terugkeer uit een rode zone quarantaine verplicht zou zijn en dat dit gevolgen kon hebben voor de werking van het bedrijf. "We hopen dat deze ontrading gewerkt heeft."

Als de oproep toch niet door iedereen is opgevolgd is, vreest Wouters voor een verstoring van de productielijn. "We zijn aan het bekijken hoe we kunnen vermijden dat de productielijn stilvalt."