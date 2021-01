Woningen van toppolitici van Democraten en Republikeinen zijn beklad in de Verenigde Staten

Duizenden kilometer verderop, in Louisville in de staat Kentucky, is ook het huis van Mitch McConnell, de Republikeinse fractievoorzitter van de Senaat, beklad met graffiti. Naast wat scheldwoorden werd daar de vraag "where is my money?" geschilderd op de gevel.

Het is niet duidelijk wie er achter het vandalisme zit, maar dat treft dus wel toplui van de twee grote partijen in de VS. De slogan op het huis van McConnell zou te maken kunnen hebben met de recente stemming in de Senaat. Daar heeft de -voorlopig nog- Republikeinse meerderheid een verhoging van het steungeld voor alle Amerikanen van 600 tot 2.000 dollar tegengehouden. In het Huis van Afgevaardigden is dat voorstel met een ruime meerderheid van Democraten en ook veel Republikeinen wel goedgekeurd. Het idee om dat steungeld te verhogen, kwam overigens van president Trump, maar is nu dus weggestemd door zijn eigen partij in de Senaat.

Vrijdag hebben zowel het Huis als de Senaat een veto van president Donald Trump tegen het defensiebudget van tafel geveegd. Dat zijn de laatste wapenfeiten van veel parlementsleden. Er treedt nu een nieuw Congres aan dat samen met de president begin november verkozen is.