Zanger Gerry Marsden van "You'll never walk alone" overleden

Gerry & The Pacemakers waren in de jaren zestig één der iconen van de zogenaamde Merseybeat en de groep kreeg net als The Beatles een contract bij manager Brian Epstein.

De groep scoorde een reeks hits, met als uitschieters "Ferry Cross the Mersey" en "You'll Never Walk Alone", het clublied van voetbalclub FC Liverpool. Fans zingen het massaal voor elke match en dat is ook te horen in het nummer "Fearless" van Pink Floyd.

Leadzanger was Gerry Marsden. Een korte ziekte, met name een infectie aan het hart, is hem fataal geworden.