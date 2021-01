Zorgen om felle uitbraken in Duffel, Lier en Wuustwezel. Besmettelijkere virusvariant? "Niet uit te sluiten"

"Tot nog toe zijn wij altijd gespaard gebleven van veel en zware coronagevallen. Maar heel recent is gebleken, in de drie woonzorgcentra die we hebben in Lier, dat de besmettingen in stijgende lijn gaan. De besmettingen zijn blijkbaar ook zwaarder." Aan het woord is Frank Boogaerts (N-VA), burgemeester van Lier.

Dieter Wouters (CD&V), burgemeester van Wuustwezel, spreekt op zijn beurt van een abnormale stijging van 60 procent in het aantal besmettingen in 7 dagen tijd, in zijn gemeente.

“Het is niet te verklaren", zegt Wouters. "De mensen hebben hier niet op een andere manier kerst gevierd dan elders. Ze gaan niet vaker de grens over dan vroeger, dus wij hebben eigenlijk geen verklaring. Het zit in de familiale sfeer, maar er zijn geen linken tussen de besmettingen. Dus een eventuele variant van het virus zou een verklaring kunnen zijn.”

