CHECK: 5 onwaarheden in ophefmakend telefoongesprek president Trump met vraag om "stemmen te vinden"

Wat zeggen de feiten: Het klopt dat er op de dag na de verkiezingen een groot pak stemmen is bijgekomen. Maar dat was voorspeld door zowel de media als verkiezingswaarnemers, ook van de Republikeinse partij. Veel stemmen werden immers per post verstuurd. Het duurde ook langer om die te tellen, omdat die eerst geverifieerd moeten worden. President Trump had hiervoor zelf zijn kiezers op voorhand gewaarschuwd. Hij had hen gevraagd om persoonlijk hun stem uit te brengen in het kieslokaal. Daarom ook dat op verkiezingsdag veel stemmen naar Trump gingen, terwijl de poststemmen vooral voor Joe Biden bestemd waren.