82-jarige priester van Zoutleeuw overvallen op klaarlichte dag: "Vroegere buurman is mijn reddende engel"

"Ik hoorde iemand de politie roepen", vertelt Benny Vanrijkel. "Toen ik stoelen hoorde vallen, wist ik dat er iets aan de hand was in de woning van André. Ik geraakte niet binnen, maar zag wel dat twee mensen aan het vechten waren. Door mijn geklop op het raam is de indringer opgeschrikt. Toen ik de politie belde, stond de man plots voor mij en zei me dat André hem nog 100 euro verschuldigd was. Uiteindelijk zette de man het op een lopen."