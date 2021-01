Aannemer uit Herentals: "Eén van onze werven zal niet kunnen opstarten omdat we metsers en bezetters missen"

Het bouwverlof is afgelopen maar de heropstart van de werven zal niet overal vlot verlopen. Heel wat bouwbedrijven hebben werknemers in dienst die tijdens de kerstvakantie op bezoek zijn geweest bij hun familie, in Polen, Bulgarije of Roemenië. Ook zij moeten nu verplicht zeven dagen in quarantaine. "We hadden onze eigen werknemers gevraagd om niet naar het buitenland te gaan en ze hebben zich daaraan gehouden, maar bij de onderaannemers zijn wel mensen naar Polen of Bulgarije vertrokken", vertelt aannemer Dirk Hellemans uit Herentals op Radio 2 Antwerpen.