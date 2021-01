Amerikaanse Bondgirl uit "A view to a kill" Tanya Roberts is overleden

Tanya Roberts is de artiestennaam van Victoria Leigh Blum. De actrice was op kerstavond met haar honden aan het wandelen toen ze in elkaar zakte, zo meldt Hollywood Reporter.

Volgens entertainmentwebsite TMZ is ze nooit meer bij bewustzijn geweest. Haar management laat weten dat haar dood niet coronagerelateerd is.

Naast haar rol als Bondgirl speelde ze onder meer ook mee in de originele "Charlie's angels"-serie en recenter ook in "That '70s show", waar ze de rol vervulde van Midge, de moeder van Donna. Die laatste serie verliet ze toen haar man Barry ongeneeslijk ziek bleek.

Roberts was ook te zien in de film "The beastmaster".