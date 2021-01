Antwerpse WonderWijven vzw organiseert grote inzamelactie maandverband en tampons voor meisjes en vrouwen in armoede

De inzamelactie werd al heel snel groter dan verwacht. "We hebben al een eerste lading van een duizendtal maandverbandpakketten afgeleverd bij Moeders voor Moeders in Borgerhout. Dat is een organisatie die zorgt voor gratis kleren en eten voor moeders die in armoede leven. Volgende week kunnen we al een tweede lading leveren. We hebben bovendien ook een aantal inzamelpunten waar mensen zelf pakketten kunnen gaan afleveren, en we hebben ook een rekeningnummer geopend waar mensen op kunnen storten zodat wij maandverband en tampons kunnen gaan kopen."