Nieuwe school opent de deuren op site van be-MINE in Beringen 

De leerlingen van scholen De Horizon en Het Mozaïek hebben vandaag hun intrek genomen in de oude mijngebouwen op de site van be-MINE, want Straf! is een fusie van die twee scholen. In hun nieuwe gebouw hebben de kinderen veel ruimte en een eigen bibliotheek. Bovendien is er ook veel aandacht voor het buiten leren, en dat is in deze coronatijden zeker mooi meegenomen. "Wij gaan nog een tiny forest maken waar kinderen echt buiten in een bosje kunnen leren", vertelt directeur Indra Monten. "Ook op de overdekte speelplaats kunnen de kinderen buiten leren. Daar hebben we de nodige banken, een bord en een aantal tribunes waar de leerlingen kunnen zitten."



"We moeten ook buiten onze schoolomheining kijken", gaat de directeur verder. "Wij gaan echt goed buiten kunnen leren met onze kinderen met de Avonturenberg en ontmoetingscentrum Den Tris in de buurt." Naast de nieuwe school is ook een nieuwe buitenschoolse kinderopvang geopend.