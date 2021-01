Vriendenkring brandweer biedt hulp aan voor herstelling van beschadigde Sint-Barbarakapel in Lennik

Maar de kapel heeft eigenlijk een grondige restauratie nodig. "Er is ook een steunbalk kapot en het metselwerk is gescheurd. Dat moet volgens de regels van de kunst hersteld worden, want de kapel is beschermd. Maar als de gemeente die werkzaamheden in eigen beheer mag uitvoeren, willen wij als vriendenkring gerust mankracht leveren", zegt Vanderstraeten. "Het zou mooi zijn mochten we op 4 december, de feestdag van de heilige Barbara, in stoet naar de herstelde kapel kunnen trekken om er bloemen neer te leggen en een kaarsje te branden", besluit Vanderstraeten.