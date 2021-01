CHECK: Wapens in video met schietende jongeren in Antwerpen zijn alarmpistolen

De video van de schietende jongeren verscheen voor het eerst op de instagrampagina “Buurtlife”, een artistiek project dat naar eigen zeggen “het leven in vergeten buurten wil visualiseren”. Ze zouden de beelden niet zelf gemaakt hebben, maar zeggen dat ze de video doorgestuurd hebben gekregen van jongeren uit de buurt. Op de instagrampost met de video van de schietende jongeren staat een disclaimer die zegt: “De wapens zijn niet echt!”. Maar die disclaimer staat niet te lezen in de post van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Zo werd de indruk gewekt dat het om echte vuurwapens zou gaan.

Na de heisa op sociale media plaatste “Buurtlife” een verklaring online. “In België is er een tekort aan kennis over wat er in sommige buurten leeft. De realiteit is dan vaak shockerend. Wij vellen ook geen moreel oordeel over wat we doorgestuurd krijgen. Het is aan de kijker om dat te doen. We werken met verschillende fotografen en andere contributors. Wij steunen of verheerlijken op geen enkele manier de zaken die we delen. We tonen enkel wat er zich in zo’n wijken afspeelt."