Coronamaatregelen brengen Limburgse bouwbedrijven in problemen, dienstenchequebedrijven redden zich

Verschillende Limburgse bouwbedrijven zitten in de problemen door de coronamaatregelen. Het gaat dan om bedrijven met heel wat buitenlandse arbeiders, bijvoorbeeld uit Polen of Roemenië. Als die tijdens de kerstvakantie naar huis zijn geweest, moeten ze in quarantaine gaan. Ook dienstenchequebedrijven werken vaak met buitenlandse poetshulpen, maar uit een eerste rondvraag blijkt dat het aantal afwezigheden daar erg beperkt is.