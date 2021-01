Coronavaccins zijn gearriveerd in West-Vlaamse ziekenhuizen: "We kregen in ons ziekenhuis in Brugge 7.800 dosissen binnen"

Rond 11.45 uur arriveerden de eerste vaccins onder politiebegeleiding in het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge. "We hebben ze meteen in onze diepvries gestoken. Die staat op -75 graden", zegt hoofdapotheker Joris Van Kerckhove. De vaccins zijn bedoeld voor rusthuisbewoners. Woensdag starten de inentingen. "Met onze vaccins kunnen 7.800 mensen ingeënt worden. Ze zijn bedoeld voor woonzorgcentra in het noorden van onze provincie", vervolgt Van Kerckhove.

In totaal leverde Pfizer-BioNTech 1.560 flesjes af. "Uit elk flesje kunnen we 5 vaccins halen", aldus Kerckhove. Een echt grote levering was het niet. "Je kunt de dozen waarin ze zitten, vergelijken met kleine pizzadozen. In elke doos zitten 195 flesjes. Wij kregen 8 van die dozen", besluit de hoofdapotheker.