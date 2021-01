Winterkoopjes komen traag op gang: "Mensen kopen alleen nog kleding als ze het echt nodig hebben"

Bij Comeos, dat de grotere winkelketens vertegenwoordigt, is men wel positief over de eerste soldendag. "De handelaars zijn tevreden over de opkomst voor een maandag", zegt de federatie. Volgens Comeos deden winkelstraten in vooral kleinere provinciesteden het beter dan de shoppingcentra. Ook online wordt er nog altijd veel gekocht. Vooral winteritems (jassen, truien ...) zijn in trek door de lagere temperaturen. De federatie verwacht ook dat er komend weekend een grotere opkomst zal zijn.