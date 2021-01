Doopfeest met 26 aanwezigen stilgelegd in Oostende

De politie werd zaterdag verwittigd dat er een samenscholing was in een huis in de de Dokter Eduard Moreauxlaan op de Vuurtorenwijk. Er gingen agenten kijken en die vonden er 21 volwassenen en 5 kinderen. "Het bleek om een doopfeest binnen een familie te gaan. Er stond een groot buffet etensklaar."

De politie bracht de parketmagistraat op de hoogte van het lockdownfeestje. Korpschef Philip Caestecker: "Alle aanwezige volwassenen krijgen een boete van 750 euro. De organisatoren mogen zich aan een veelvoud daarvan verwachten."