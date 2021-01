Eerste evaluatie maakt duidelijk: reizigers vinden weg niet naar coronatestdorp Antwerpen-Centraal

"Daarom hebben we nu ervoor gezorgd dat er op de perrons extra stewards ingezet zullen worden die de passagiers extra informatie geven en hen wijzen waar het testcentrum precies te vinden is", vertelt coördinator Guy Hans. "We willen in de toekomst er ook voor zorgen dat reizigers al tijdens de treinreis meer informatie krijgen over de regels en waar ze precies moeten zijn", alsnog Hans.