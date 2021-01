"I want to dance again": Stubru wil eerste fuif organiseren ná coronacrisis in de Lotto Arena

Opnieuw met veel volk samenkomen, en een feestje bouwen zonder stil te staan bij "bubbels" of afstandsregels: het is een wens die veel mensen delen. Radiozender Stubru wil met de Gentse elektrogroep The Subs, die het nummer "I want to dance again" heeft gemaakt, de daad bij het woord voegen. The Subs worden de hoofdact van het evenement, mogelijk komen daar nog andere artiesten bij.

"Het zou zalig zijn als het feest er dit jaar nog komt, maar het hangt uiteraard van onszelf af. Hoe beter we ons aan de regels houden, hoe sneller dit mogelijk is", aldus Stubru-dj Eva De Roo. "We hopen dat dit een extra motivatie is voor mensen om zich - zo lang als nodig - aan de maatregelen te houden. Ik ben er zeker van dat het een grootse explosie van energie gaat zijn, waar we allemaal zo hard naar hebben uitgekeken."