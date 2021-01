Kerstvakantie is voorbij: opvallend weinig leerlingen in quarantaine, her en der leerling naar huis gestuurd

Vandaag openden de scholen weer de deuren na twee weken kerstvakantie. Leerlingen en leerkrachten die in de laatste week van de kerstvakantie in het buitenland op vakantie waren, zijn echter niet welkom. Zij moeten eerst een week in quarantaine gaan en zich laten testen. Pas bij een negatief resultaat kunnen ze weer les geven of volgen.

Uit kleine steekproeven die het katholiek onderwijs en het gemeenschapsonderwijs zelf bij een aantal scholen uitvoerden, blijkt dat maar weinig kinderen vandaag thuis zijn gebleven. "Het gaat maar om enkele leerlingen per school, soms geen, soms een vijf- of tiental. En soms ook een leerkracht", zei Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, in "Het Journaal". "We hebben de indruk dat veel mensen hun verantwoordelijkheid hebben genomen."

Ook in het gemeenschapsonderwijs zijn een aantal leerlingen afwezig, bevestigt woordvoerster Nathalie Jennes, "hetzij door een positieve test of een hoogrisicocontact, hetzij omdat ze teruggekeerd zijn uit een rode zone". In sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs is ook een beperkt aantal leerlingen naar huis teruggestuurd, omdat ze uit een rode zone waren teruggekeerd en toch naar school waren gekomen. In het katholiek onderwijs heeft Boeve daar voorlopig geen weet van.

Sommige scholen rekenen op de verantwoordelijkheidszin van de ouders en hopen dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Iedereen heeft een mail gehad en de scholen hopen dat dat voldoende is. Sommige scholen vragen echter actief na of leerlingen in het buitenland op vakantie zijn geweest. In het Koninklijk Atheneum in Antwerpen bijvoorbeeld, werden leerlingen vanmorgen aan de schoolpoort ondervraagd en gecontroleerd met een infraroodthermometer. Bekijk hieronder de reportage uit "Het Journaal". (De tekst gaat voort onder de video.)