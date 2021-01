Hondje Thor redt het leven van 88-jarig baasje in Oppuurs

Het witte hondje in kwestie bleek Thor, de trouwe viervoeter van Maurice. "Hij heeft echt wel het leven van zijn baasje gered. Maurice lag onderkoeld op de grond en Thor is ons komen verwittigen. Nadien zagen we dat het hondje losgebroken was uit het harnas aan zijn leiband. Hoe hij dat gedaan heeft, is voor alle buren nog steeds een raadsel." Ludo vertelde nog dat het intussen beter gaat met Maurice. "Gisteren hebben we vernomen dat het de goede kant op gaat en dat hij opnieuw aanspreekbaar is. Gelukkig maar", besluit hij op Radio 2 Antwerpen.