Kinderen van school in Ronse krijgen vanaf vandaag les in...  een kerk: "De gebedsruimte blijft beschikbaar" 

In de nieuwe school is plaats voor 135 leerlingen. Nu zitten er nog maar 85, zoals in het vorige schoolgebouw. "In totaal zitten er 5 klassen: 3 klassen van de lagere school en 2 grote kleuterklassen, legt Kathleen Tonneau uit. In het omgebouwde kerkgebouw is plaats voor nog 35 extra leerlingen. "De kerk is omgebouwd tot school met veel meer mogelijkheden. Ook mogelijkheden op vlak van capaciteit. We hebben nog geen nieuwe leerlingen, de inschrijvingen zijn pas later," gaat Kathleen verder, "Maar er is wel al vraag van ouders die hun kindje hier zouden willen inschrijven. Ze vinden het aantrekkelijk en uitnodigend om hun kindje hier naar school te laten gaan."

