1,3 miljard inwoners inenten: India begint deze week aan vaccinatieprogramma met lokaal geproduceerde vaccins

India heeft het voorbije weekend twee lokaal geproduceerde vaccins goedgekeurd. Het eerste is het vaccin dat is ontwikkeld door AstraZeneca en de universiteit van Oxford, dat vandaag trouwens voor het eerst werd gebruikt in het Verenigd Koninkrijk. Het vaccin wordt lokaal geproduceerd door het Indiase The Serum Institute, een van de grootste instituten ter wereld.

Het tweede vaccin is een lokaal door Bharat Biotech ontwikkeld vaccin. Dat het Indiase geneesmiddelenagentschap ook dat vaccin nu al goedkeurde, is omstreden, want de derde en laatste klinische testfase is nog niet afgerond, en er zijn geen gegevens over bekend.