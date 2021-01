Intercommunale INCOVO zet zes extra camera's in tegen sluikstorters: "Blijft een dagelijkse strijd"

De camera's van de intercommunale INCOVO hebben vorig jaar 300 sluikstorters gefilmd. Dat gaat van mensen die hun afval naast de glasbol plaatsen tot zware gevallen die een hele truck afval dumpen op verlaten plaatsen. Maar de camera's hebben ook een ontradend effect. Want in het werkgebied van INCOVO is het aantal sluikstorten met 14 procent gedaald.