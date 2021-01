Jongetje van 4 redt verzwakte oehoe in Kluisbergen: "De uil was ondervoed"

“Toen mijn zoon riep dat hij een uil in het gras zag zitten, kon ik het eerst niet geloven”, vertelt Laurier. “Maar het was echt waar. De uil leek niet gewond. Ik dacht dat hij iets aan het opeten was. Toen we dichterbij wilden komen, sprong het diertje weg. We vonden dat vreemd en mijn vrouw opperde om dierenwelzijn te contacteren.” Zo gezegd, zo gedaan. Via de telefoon kreeg het gezin de boodschap om de uil in een doos te stoppen en naar een dierenopvangcentrum te sturen. “Maar zo gemakkelijk is dat niet. De uil was heel groot, zo'n 50 centimeter, en we wisten niet hoe we ermee moesten omgaan", gaat Laurier verder.