KU Leuven legt nieuwe sancties op aan leden van studentenclub Reuzegom

Hoe zwaar de nieuwe sancties zijn, wil de universiteit niet zeggen. De zeven studenten, ex-Reuzegommers die nog aan de KU Leuven studeren, zijn in beroep gegaan tegen hun nieuwe straf, en dus is de procedure nog niet afgerond. Maar allicht gaat het om zwaardere straffen dan de maatschappelijke taakstraf en de paper die ze eerst moesten schrijven. "Na inzage in het strafdossier (...) werd vastgesteld dat het dossier verschillende elementen bevat waarover de universiteit eerder nog niet beschikte", klinkt het in een persbericht. Volgens de KU Leuven zijn er vijf sancties mogelijk tegen studenten die zich niet aan het reglement houden: verwittiging, de weigering om lessen bij te wonen, de voorlopige schorsing, de weigering tot inschrijving en de definitieve uitsluiting.