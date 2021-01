Lichtwandeling in Beringen-Mijn lokt ruim 37.000 wandelaars: "Goede match tussen cultuur en toerisme"

Met de lichtwandeling wilde de stad Beringen de inwoners een origineel evenement aanbieden, ondanks de strenge coronamaatregelen. Tegelijkertijd werd het mijnerfgoed in de kijker gezet. "Een geslaagde editie", zegt schepen van Cultuur en Erfgoed An Moons (Voluit). "Vorig jaar hebben de diensten van toerisme en cultuur meermaals samengewerkt en die samenwerking tussen toerisme en cultuur is zeker een goede match. De lichtwandeling was een mooi initiatief en gaf de bevolking de mogelijkheid om ’s avonds nog eens buiten te komen. Dat daarbij het mijnerfgoed op een bijzondere manier in de kijker werd gezet, was mooi meegenomen."