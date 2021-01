Liveblog - Aantal bevestigde coronabesmettingen zakt onder de 1.600 per dag

In een paar Antwerpse gemeenten is de afgelopen dagen een verontrustende stijging van het aantal besmettingen vastgesteld. Het gaat om de gemeenten Duffel, Lier en Wuustwezel. Het zou kunnen gaan om een nieuwe variant, maar dat moet nog verder onderzocht worden. In Duffel en Lier gaat het om uitbraken in woonzorgcentra, in Wuustwezel gaat het om besmettingen in de familiale sfeer.

Professor Herman Goossens zegt in "Het Journaal" dat het hem verontrust. Tegelijkertijd zegt hij dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Daarvoor is verder onderzoek nodig.



Lees meer in dit artikel: