Nauwelijks Limburgse leerlingen afwezig na vakantie in rode zone

In de vrije basisschool Sint-Joris in Alken is er een leerling die deze week moet thuis blijven uit voorzorg. “De leerling is op bezoek geweest bij familie. Dat is toch anders dan in de zon gaan liggen op Tenerife”, vindt directeur Guy Raets. “ We zijn vooral blij dat de ouders hun verantwoordelijkheid genomen hebben.”