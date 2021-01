Nederlandse premier Rutte beslist nog niet over aftreden of aanblijven na crisisberaad over "Toeslagenaffaire"

De Nederlandse premier Rutte heeft voor de tweede keer overlegd met zijn kabinet over de Toeslagenaffaire. Binnen en buiten de regering wordt de roep immers steeds groter om deze maand een "heldere politieke reactie" te geven. De zaak zelf is al twee jaar geleden aan het licht gekomen. Hoge ambtenaren van het Nederlandse ministerie van Justitie hebben jarenlang toeslagen voor kinderopvang laten stopzetten zonder dat er sprake was van fraude. Ze zochten daarbij systematisch naar fraudeurs in bepaalde bevolkingsgroepen. Daardoor werden zo'n 26.000 gezinnen getroffen. Velen verzeilden in de armoede.