Nieuwe blauwe pmd-zak voor stad Antwerpen en regio Mechelen-Lier: "Tegen deze zomer in heel Vlaanderen beschikbaar"

Op sommige plekken in ons land kon je hem al tegenkomen, en op 1 januari heeft de nieuwe blauwe pmd-zak zijn intrede gemaakt in de stad Antwerpen en de regio Mechelen-Lier. In de vernieuwde zak mogen naast drankverpakkingen en conservenblikken nu ook alle plastic huishoudelijke verpakkingen zoals yoghurtpotjes, botervlootjes en plastic folies. Tegen deze zomer moet de zak in heel Vlaanderen beschikbaar zijn.