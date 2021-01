Deinze, Zulte en Lievegem krijgen afwisselend onbemande snelheidscamera die dag en nacht zal controleren 

Tegen hardleerse mensen die zich niet aan de veiligheidsregels houden, gaat de politiezone een stapje verder. "Die mensen willen we betrappen en daarom zetten we een onbemande snelheidscamera in. Bedoeling is om vooral aan de verkeersveiligheid te werken en in te gaan op de smeekbede van de buurtbewoners om iets aan de leefbaarheid te doen in hun wijk." De camera zal werken naar analogie met de onbemande flitspaal Sammeke in Gent. "Elke week wordt hij in een andere straat gezet, maar zal dag en nacht, 7 op 7 werken. Bedoeling is dat de camera 5 maanden in Deinze staat, 3 maanden in Lievegem en 2 maanden in Zulte," besluit Vermeire. Wanneer de controle met de camera van start gaat, en in welk straten hij zal staan, moet nog beslist worden.