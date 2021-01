Openluchtmuseum Bokrijk sluit kerstvakantie af met 33.000 bezoekers

Het openluchtmuseum was tot het einde van de kerstvakantie geopend als gratis wandelpark. Je kon er een wandeling maken van vier kilometer. Alles verliep vlot, er waren dan ook maatregelen genomen, zoals een beperkt aantal parkeerplaatsen en een wandelroute in éénrichting. Op de website van het park stond ook een druktebarometer. Daarop konden de bezoekers vooraf zien hoe druk het was in het park, en daarop hun bezoek afstemmen.