Politie Waasland-Noord doet geen systematische grenscontroles voor terugkerende Belgen

Nu de kerstvakantie voorbij is, zijn heel wat Belgen teruggekeerd uit vakantie. Sommigen trokken erop uit in eigen land, maar heel wat mensen moesten ook de grens opnieuw over. Vakantiegangers die in het buitenland zijn geweest, moeten sinds dit weekend verplicht een coronaformulier invullen. Dat zou ook door de politie gecontroleerd worden, maar in de praktijk lukt dat niet overal.

In Oost-Vlaanderen grenzen er verschillende gemeenten aan Nederland. De politiezone Waasland-Noord telt 3 grensgemeenten : Sint-Gillis-Waas, Stekene en Beveren. De zone heeft verschillende grensovergangen, maar het is onmogelijk om aan elke overgang politie te zetten, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) van Beveren: "Daarvoor hebben we te weinig manschappen. We controleren via de patrouilles op de baan, maar het is niet zo dat we vaste controles hebben aan de grensposten. Dat is onmogelijk en bovendien heeft Binnenlandse Zaken daar geen opdracht toe gegeven."